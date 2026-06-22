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Coupe du Monde

Louis Sarkozy prend position face à la polémique Doku-Pierron

Par Josué Cassé
1 min.
Romelu Lukaku et Jérémy Doku avec la Belgique @Maxppp

La polémique France Pierron-Jérémy Doku prend de l’ampleur. Ce lundi, Louis Sarkozy a d’ailleurs été invité à réagir à cette affaire au cours d’un échange sur RMC Sport. Et le fils de Nicolas semble comprendre la volonté de l’international belge. « Je peux comprendre qu’un joueur de foot rate une naissance pour participer au mondial ! Et je m’excuse auprès de sa femme qui doit ne pas être d’accord du tout », a tout d’abord lancé l’homme politique.

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Avant de détailler : « mais ce n’est pas forcément la présence physique constante qui fait un père — en tout cas, pas seulement. Qu’est-ce qu’un père ? Oui, c’est l’amour. Oui, c’est la présence. Mais c’est aussi la règle, le respect, la limite. Bref, c’est une grande partie de ce qui manque aujourd’hui à tant de nos jeunes. Je suis récemment devenu père et c’est pour cela que ce sujet hante mes nuits et mes jours. Mon propre père était souvent absent physiquement ».

Pub. le - MAJ le
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