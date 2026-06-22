Louis Sarkozy prend position face à la polémique Doku-Pierron
La polémique France Pierron-Jérémy Doku prend de l’ampleur. Ce lundi, Louis Sarkozy a d’ailleurs été invité à réagir à cette affaire au cours d’un échange sur RMC Sport. Et le fils de Nicolas semble comprendre la volonté de l’international belge. « Je peux comprendre qu’un joueur de foot rate une naissance pour participer au mondial ! Et je m’excuse auprès de sa femme qui doit ne pas être d’accord du tout », a tout d’abord lancé l’homme politique.
Avant de détailler : « mais ce n’est pas forcément la présence physique constante qui fait un père — en tout cas, pas seulement. Qu’est-ce qu’un père ? Oui, c’est l’amour. Oui, c’est la présence. Mais c’est aussi la règle, le respect, la limite. Bref, c’est une grande partie de ce qui manque aujourd’hui à tant de nos jeunes. Je suis récemment devenu père et c’est pour cela que ce sujet hante mes nuits et mes jours. Mon propre père était souvent absent physiquement ».
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