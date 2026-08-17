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Ligue 1

OM : Utrecht a transmis une offre pour Tadjidine Mmadi

Par Kevin Massampu
1 min.
Tadjidine Mmadi avec l'OM @Maxppp

Alors que l’Olympique de Marseille a déjà cédé pas mal de joueurs durant cet été, le club phocéen pourrait laisser filer un autre joueur de son effectif. Selon RMC Sport, le jeune Tadjidine Mmadi (19 ans) est convoité par Utrecht. Le club néerlandais, ayant terminé 6ᵉ d’Eredivisie la saison passée, a par ailleurs transmis une première offre aux dirigeants phocéens, légèrement inférieure à 5 millions d’euros.

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L’ailier gauche, issu du centre de formation marseillais, n’est pas insensible à l’intérêt de la formation hollandaise. De son côté, l’OM doit encore décider s’il souhaite se séparer de son joueur, qui a prolongé son contrat jusqu’en 2029, en janvier dernier. L’ESTAC Troyes, club appartenant au City Group, est aussi sur le coup.

Pub. le - MAJ le
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