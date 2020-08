OM : André Villas-Boas réagit aux cas de Covid-19

Après notamment Strasbourg et Nantes, c'est désormais l'OM qui est touché par le coronavirus. Jordan Amavi, Steve Mandanda, Maxime Lopez et Valentin Rongier ont ainsi été testé positifs. Première conséquence : le report du match d'ouverture prévu ce vendredi contre St-Etienne. Mais aussi un coup dur pour André Villas-Boas, qui va devoir adapter sa préparation pour la saison prochaine.

L'entraîneur portugais s'est exprimé sur Instagram pour évoquer cette situation, forcément difficile pour tout le monde : « malheureusement, nous vivons cette semaine entre une certaine anxiété et des mauvaises nouvelles. La pandémie a fini par frapper à notre porte. Pour nous, c'est le moment de la prévention et de l'attention. C'est le moment d'être prudent et de soutenir les autres et en même temps de garder espoir pour les temps à venir. Aux joueurs infectés et à tout le groupe de travail, je tiens à vous souhaiter force et courage. Prenez soin de vous et de votre famille. Nous serons à nouveau bientôt ensemble ».⁣ Un message d'espoir et de soutien à son groupe qui a sûrement le but de les souder encore un peu plus.