L’offre de 150 M€ du Real Madrid pour Julian Alvarez enflamme la presse, l’Espagne a pris une décision pour Lamine Yamal

La presse espagnole réagit à l’échec madrilène

On connaît le nom du galactique évoqué par Florentino Pérez ces derniers jours et il s’agit de Julian Alvarez. Et forcément au lendemain de cette annonce, la presse espagnole ne parle que de ça ou presque. « Julian Alvarez est le galactique, mais l’Atlético dit non » placarde Marca tandis que de son côté, AS parle d’un échec galactique. Échec oui, car si certains ont bondi au moment du communiqué officiel du Real Madrid mentionnant une offre officielle de 150 millions d’euros, il n’a pas fallu longtemps pour être refroidi. Côté presse catalane, on a aussi réagi à cette nouvelle et ces échanges alors que le Barça souhaite également recruter le buteur argentin depuis plusieurs semaines. « Guerre totale » indique notamment Sport dans ses pages intérieures, qui souligne une tentative de déstabilisation des Madrilènes à l’égard du Barça. Du côté de la Cadena SER, on explique que côté Barça, on s’attendait à ce mouvement du Real Madrid, et qu’il n’a donc pas surpris grand monde en interne au sein du champion d’Espagne. Un sacré cirque donc qui ne fait sans doute que débuter.

La suite après cette publicité

L’Espagne a tranché pour Lamine Yamal

Toujours en Espagne, mais cette fois-ci au sujet de la sélection. La Roja s’est imposée hier 3-1 face au Pérou dans le dernier match de préparation avant le Mondial. De quoi rassurer Luis de la Fuente qui a indiqué après la rencontre « On peut être rassurés. Je pense que nous avons les six meilleurs joueurs du monde au milieu de terrain ». Une sortie qui risque de faire débat, au vu des saisons respectives de Vitinha et João Neves avec le PSG. Mais au-delà de ce succès, c’est la décision prise pour Lamine Yamal qui est le principal sujet. L’ailier catalan n’était pas du voyage au Mexique pour voir ses coéquipiers défier le Pérou et continue de se préparer. Sa progression suit son cours et le plan de Luis de la Fuente est clair. Le faire jouer 15-20 minutes pour l’entrée en lice face au Cap Vert puis une trentaine de minutes face à l’Arabie saoudite dans le but d’être prêt pour le choc de la poule face à l’Uruguay dans 15 jours. Le compte à rebours est lancé.

L’Angleterre rêve grand

Direction l’Angleterre à présent où les hommes de Thomas Tuchel sont, eux aussi, dans les starting-blocks à l’approche du Mondial. « Yes we Kane » placarde le Daily Star sur sa Une, avec un jeu de mot sur la star de la sélection Harry Kane en grande forme et les chances des Three Lions d’enfin remporter la plus prestigieuse des compétitions. En tout cas, le média y croit et parle d’une nation pétrie de talent et remplie de joueurs de classe mondiale. Mais pour cela, il faudra passer outre les nombreuses désillusions des dernières années. En effet, depuis le titre en 1966, les Anglais se sont hissés en demi-finale d’une Coupe du Monde à deux reprises, en 1990 et en 2018. Mais le média n’est pas le seul à croire que cette fois-ci c’est la bonne, c’est également le cas du sélectionneur Thomas Tuchel qui rêve grand.