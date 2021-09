Lens-Lille : Jocelyn Gourvennec juge la défaite sévère

Lille s’est incliné à Lens ce samedi dans le derby du Nord. Les Sang et Or l’ont emporté 1-0 grâce à une réalisation de Frankowski à un quart d’heure de la fin du match. Après la rencontre, Jocelyn Gourvennec a jugé la défaite de son équipe « extrêmement sévère parce qu’on n’a quasiment rien donné à Lens » Pour l’entraîneur lillois, les Dogues ont « très bien défendu sur eux. Leur but c’est même pas une occase, c’est un ballon qui traine et un contre favorable et on est même pas mis hors d’opposition », a-t-il ajouté au micro du LOSC.

Gouvernnec cible les lacunes de Lille, qui a « du mal à ouvrir le score, on a du mal à concrétiser nos occasions, ça veut dire qu’il faut encore plus travailler, ne rien lâcher, faire corps, que chacun se prépare encore mieux, dans sa préparation personnelle, dans l’investissement qu’il met dans les entrainements et les matches (...) On prend du retard en championnat, on n’est pas à notre place, les joueurs en ont bien conscience, et aujourd’hui même si ce que l’on propose est très cohérent, c’est pas suffisant et il faut faire encore plus d’effort. »