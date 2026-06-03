Amicaux : la RDC accroche le Danemark, Israël domine l’Albanie

Alors que la saison est désormais terminée, les sélections nationales retrouvent le terrain pour préparer les prochaines échéances internationales, dont la Coupe du Monde 2026 pour certaines nations qualifiées. C’était notamment le cas de la RDC, opposée au Danemark ce mercredi soir en match amical. Une affiche relevée, marquée par la présence de plusieurs cadres des deux côtés. Côté danois, des joueurs majeurs comme Christian Eriksen, Patrick Dorgu, Andreas Christensen ou encore Rasmus Højlund étaient alignés. En face, la RDC pouvait compter sur des profils expérimentés tels que Chancel Mbemba, mais aussi Axel Tuanzebe et Cédric Bakambu. Dans une rencontre globalement équilibrée, aucune des deux équipes n’a réussi à faire la différence, ni en première ni en seconde période malgré les nombreux changements opérés. Le match s’est finalement conclu sur un score nul et vierge (0-0).

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Dans l’autre rencontre amicale de la soirée, Israël affrontait l’Albanie dans un duel également sans enjeu mondial, les deux sélections n’étant pas qualifiées pour la Coupe du Monde 2026. Après une première heure disputée sur un rythme équilibré, Israël a fini par faire la différence en seconde période. C’est Gkoukh qui a inscrit l’unique but de la rencontre à la 73e minute, offrant la victoire à sa sélection (1-0) dans un match fermé, mais globalement maîtrisé dans le dernier quart d’heure.