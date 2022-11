PSG : Carlos Soler évoque son adaptation

La suite après cette publicité

Arrivé cet été à Paris, Carlos Soler (25 ans) a vécu des premières semaines compliquées à son arrivée avec peu de temps de jeu. Mais depuis deux matches, qui se sont déroulés la même semaine, c'est l'osmose. Buteur contre le Maccabi Haïfa le mardi en Ligue des champions et contre Troyes le samedi en Ligue 1, le milieu de terrain espagnol est heureux de jouer aux côtés de Messi et Neymar : « c'est un plaisir de jouer avec les meilleurs du monde, j'ai souffert contre eux au Barça (en Liga) et maintenant ils sont coéquipiers et je suis heureux de jouer avec eux comme avec tout ce club et ces fans », déclare-t-il à Radioestadio.

Le numéro 28 s'adapte de mieux en mieux, « c'est vrai que depuis mon arrivée, je n'ai pas eu beaucoup de minutes. Je savais que c'était compliqué parce que je venais dans un club énorme avec d'énormes joueurs, avec beaucoup de qualité (...) Je devais m'adapter. Maintenant, je me sens bien, cette semaine a été très spéciale pour moi, faire ses débuts en tant que titulaire est spécial, jouer devant les fans et donc deux buts en deux matchs, la vérité est que je suis heureux pour les victoires et le niveau », rajoute Soler qui pourrait être titulaire contre la Juventus en C1 demain soir (21h) en l'absence de Neymar, suspendu.

