OM : Marcelino veut vite oublier l’échec en Ligue des Champions

Ce jeudi après-midi, Marcelino s’est présenté face aux journalistes pour la traditionnelle conférence de presse d’avant match de la rencontre Metz-OM. Mais le technicien espagnol a évidemment plus été questionné sur la récente élimination en Ligue des Champions. Les Marseillais, qui espéraient se qualifier pour les phases de poules de la C1, sont sortis lors du deuxième tour préliminaire face à l’équipe grecque du Panathinaïkos. Une grosse désillusion dans un scénario cruel avec une défaite aux tirs au but.

La suite après cette publicité

Un contenu rassurant

Si l’arbitrage a aussi fait grandement parler du côté des suiveurs de l’OM, le technicien espagnol a tenu à vite tourner la page. Interrogé sur la réaction de son groupe, il a expliqué qu’il ne fallait pas non plus être abattu et que le groupe devait surtout se concentrer sur la Ligue 1 désormais. «Hier, je pense, que c’était tôt pour changer d’état d’âme. Bien sûr que le groupe était déçu. Il faut du temps pour se relever. Après, on a discuté ensemble, je leur ai dit que c’était le dernier jour pour être triste. Il faut travailler pour obtenir la victoire en championnat. Aujourd’hui est un nouveau jour, il faut se relever comme dans la vie. On connaît la voie à suivre. Si on n’avait pas bien joué, on aurait pu être triste deux fois. Mais ce n’est pas le cas-là», a-t-il confié.

À lire

OM : Jonathan Clauss revient sur l’arbitrage face au Panathinaïkós

Malgré l’élimination, Marcelino semble vouloir tirer profit du contenu de la rencontre face au Panathinaïkos. Car les Marseillais menaient 2-0 à la 90e et auraient pu avoir une avance bien plus confortable.« Ça a été très dur, on ne s’y attendait pas. C’était cruel et injuste. C’est la vie et le foot. On a deux options : lutter pour nos objectifs de la saison ou se plaindre et baisser les bras après ça. On a joué 3 matches cette saison, on en a gagné deux et perdu un. On va essayer de continuer demain à gagner. On a montré des choses encourageantes dans le contenu».

La suite après cette publicité

Il juge son effectif encore limité

Par la suite, l’ancien entraîneur de Valence a notamment été questionné sur ses idées de jeu et ses méthodes de travail. Lors du match aller en Grèce (défaite 1-0), le coach de l’OM avait été pointé pour le niveau de jeu affiché par son équipe. Ce jeudi, il a été invité à détailler son projet de jeu. Et il en a profité pour demander du temps. «On a une méthode qui n’est pas comparable à celle des autres évidemment. Bien sûr qu’on veut une évolution physique, collective, technique et individuelle. On essaye d’avoir une mentalité claire, sur la pression, sur le jeu. On veut donner de la confiance avec une pression haute sur le terrain comme on l’a vu mardi. Aucune équipe ne peut être parfaite en 20 jours, ce n’est pas possible. Je ne connais pas un coach capable de ça. Le temps sera notre juge», a-t-il rappelé en ajoutant également que son effectif n’était pas encore suffisamment complet pour lui permettre d’être flexible.

«Avec les nouvelles arrivées, le passage du marquage individuel à en zone, ça prend du temps. Tout n’est pas parfait, ce n’est pas possible. La défaite de mardi ne doit pas modifier notre chemin, le temps permettra de nous améliorer. Ce samedi, on va souffrir contre Metz, car ce n’est pas possible de ne pas souffrir face à un promu à domicile. On a un effectif qui ne nous donne pas encore la possibilité de faire des changements avec des joueurs du même niveau. Maintenant, on doit se concentrer sur la Ligue 1 puis la Ligue Europa après la trêve. » De quoi déjà répondre à quelques interrogations.