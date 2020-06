Liverpool : Adam Lallana prolonge jusqu'à la fin de la saison

Agé de 32 ans, Adam Lallana n’était pas l’un des éléments les plus utilisés par Jürgen Klopp à Liverpool. Titularisé à seulement trois reprises en quinze apparitions en Premier League (un but), le milieu de terrain anglais devait même quitter les Reds à la fin du mois.

Mais la crise du coronavirus est passée par là. De quoi obliger les champions d’Europe en titre à prolonger le contrat de l’ancien pensionnaire de Southampton jusqu’au terme effectif de la saison 2019/2020. « Adam Lallana a signé un contrat à courte durée qui lui permettra de terminer la saison 2019/2020 avec le club », indique le communiqué.

