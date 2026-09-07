Inter Milan : Andy Diouf, ce français qui pourrait toquer à la porte des Bleus !

Arrivé en Lombardie dans la peau d’un grand espoir en provenance du RC Lens pour 20 millions d’euros l’été dernier, l’international Espoirs a vécu une première saison un poil délicate. Cantonné à un rôle de doublure au milieu de terrain, le joueur de 23 ans a dû prendre son mal en patience durant sa saison d’acclimatation. Mais, plutôt que de douter, le natif de Nanterre a travaillé dur et redoublé d’efforts pour inverser la tendance. Il en a été récompensé et a saisi sa chance grâce à un repositionnement tactique au poste de piston droit, pensé par son entraîneur Chivu. Aujourd’hui libéré de toute pression, il exprime enfin toute l’étendue de son potentiel athlétique et technique sous le maillot interiste.

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Auteur d’une grosse présaison en inscrivant 3 buts, dont un contre la Juventus, il a confirmé les attentes placées en lui dès la première journée de Serie A en délivrant 2 passes décisives face à Monza. Mais sa montée en puissance ne s’arrête pas au domaine offensif : lors de la belle victoire de l’Inter ce week-end face au Napoli (3-2), Andy Diouf a livré un récital défensif impressionnant avec 6 tacles réussis sur 6 tentés, preuve qu’il sait aussi bien défendre. Devenu un titulaire quasiment indiscutable sur le couloir droit, il peut se vanter de faire oublier aux supporters nerazzurri le départ de Denzel Dumfries et il pourrait même donner du fil à retordre au nouvel arrivant Djed Spence qui devra montrer fière allure pour le déloger.

Les Bleus en ligne de mire

Dans le système en 3-5-2 du tacticien roumain, Andy Diouf coche quasiment toutes les cases du piston moderne. Percutant dans le un-contre-un, capable d’enchaîner les courses, les centres dans des zones dangereuses tout en assurant un repli défensif rigoureux, il apporte un équilibre précieux à l’Inter dans le couloir droit. Néanmoins malgré ses bonnes performances sur le flanc droit, le numéro 17 compte toujours revenir s’installer au milieu de terrain son poste de prédilection. Sa polyvalence et son volume de jeu ne laissent pas les observateurs insensibles avant que l’Inter ne retrouve la Ligue des champions. Après avoir prouvé sa valeur lors de la présaison et en Serie A, quoi de mieux que la Coupe aux grandes oreilles et un choc face au Real Madrid pour confirmer son état de forme.

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Une trajectoire et des performances qui pourraient très vite arriver aux oreilles du nouveau sélectionneur des Bleus. Alors qu’on connaît les incertitudes en équipe de France au poste de latéral droit, Andy Diouf pourrait être une solution d’avenir. En continuant sur cette lancée, rien ne nous dit qu’il ne pourrait pas être l’une des futures surprises des prochaines listes de Zinédine Zidane. Passé par quasiment toutes les catégories de jeunes en équipe de France et vice-champion olympique en 2024, le joueur a toujours affirmé son ambition d’évoluer sous le maillot tricolore et verrait une sélection comme une suite logique et une récompense de son évolution.