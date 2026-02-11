Kyllian Hidouche plaît au Bayern

Si Lyon La Duchère est reconnu pour l’excellence de son travail de développement individuel, le club rhodanien tient aujourd’hui un talent qui illustre parfaitement ce savoir-faire : Kyllian Hidouche. Au sein de la catégorie U15 R1, l’attaquant bénéficie d’un encadrement de haut niveau qui lui permet de franchir les étapes à vitesse grand V, faisant de lui l’un des éléments les plus prometteurs du plateau lyonnais. Le jeune attaquant se distingue par un profil déjà très complet et moderne ; capable d’évoluer en pointe comme sur les ailes, il utilise son explosivité et son intelligence de jeu pour punir les défenses dès qu’il attaque la profondeur. Cette panoplie technique se traduit par une efficacité clinique devant le but, comme en témoignent ses 11 réalisations et 4 passes décisives en seulement 12 matchs cette saison.

Au-delà des chiffres, c’est sa maturité qui impressionne les observateurs : malgré ses 14 ans, il affiche un sang-froid et un impact physique (1m70) remarquables dans les zones décisives, prouvant que la formation duchéroise prépare ses joueurs aux exigences du plus haut niveau. Cette progression constante attire inévitablement les regards au-delà des frontières. Le Bayern Munich a déjà manifesté un intérêt concret, signe de la dimension prise par le joueur. Le club bavarois envisagerait même un projet d’envergure incluant l’entourage du joueur pour sécuriser son futur. Pour l’heure, Kyllian Hidouche reste focalisé sur ses performances avec Lyon La Duchère, confirmant que le club lyonnais reste un tremplin privilégié pour les talents de demain.