Un supporter anglais met sa maison en vente pour financer son voyage à la Coupe du Monde

Alors que les supporters sénégalais et algériens devront payer 15 000 $ pour se rendre aux États-Unis afin d’assister à la Coupe du Monde 2026, d’autres ont carrément décidé de participer à la compétition en faisant d’énormes sacrifices. D’après les informations de The Mirror, un certain Andy Milne, retraité britannique de 62 ans, est devenu le symbole de tout un peuple ces dernières heures. L’ancien professeur aurait mis en vente sa maison secondaire située à Northwich — au nord de l’Angleterre — pour environ 465 000 $ (soit 430 000 €).

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Fan de l’équipe d’Angleterre, qu’il suit depuis de nombreuses années, il souhaiterait financer un voyage de sept semaines à travers les États-Unis, le Canada et le Mexique pour assister à l’événement. Selon ses récentes déclarations, le coût total de l’aventure, comprenant les vols, les hébergements ainsi que les billets pour tous les matchs de l’Angleterre, serait tellement élevé que vendre son habitation ne suffirait pas à le couvrir. Actuellement, il vit en Thaïlande, mais paraît serein quant à son départ. Sans être freiné par les sommes extravagantes et l’inflation des prix, il ne renonce pas à son rêve, espérant voir les Three Lions triompher en Amérique du Nord.