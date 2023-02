Liverpool-Real Madrid : les compositions officielles

La suite après cette publicité

C’est le choc de ce mardi et accessoirement le remake de la finale de l’an dernier. Le Real Madrid affronte Liverpool à Anfield, à 21h, à l’occasion du huitième de finale aller de la Ligue des champions, un match à suivre en direct commenté sur notre site. Après avoir fini premier de son groupe devant Leipzig, le club de la capitale espagnole, actuellement deuxième de la Liga à huit points du Barça, va vouloir faire le plein de confiance avant le retour. De leur côté, les Reds, qui restent sur deux succès consécutifs en championnat, ont terminé deuxièmes de leur poule derrière Naples et sont à la traîne en Premier League (8es à sept points de la 4e place).

Pour ce match, Carlo Ancelotti a aligné son traditionnel 4-3-3 avec Valverde, Camavinga et Modric dans l’entrejeu. Absent contre Osasuna ce week-end, Karim Benzema est titulaire en attaque aux côtés de Rodrygo et Vinicius. Du côté de Liverpool, Salah mènera l’attaque des Reds avec Gakpo et Nunez.

Suivez la rencontre Liverpool-Real Madrid en direct commenté

Les compositions officielles :

Liverpool : Alisson – Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson – Bajcetic, Fabinho, Henderson – Salah, Gakpo, Nunez.

Real Madrid : Courtois – Carvajal, Militao, Rüdiger, Alaba – Valverde, Camavinga, Modric – Rodrygo, Benzema, Vinicius.

