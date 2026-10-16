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Ligue 1

PSG, Luis Enrique : « Warren Zaïre-Emery est un titulaire indiscutable »

Par Matthieu Margueritte - Maxime Barbaud
1 min.
Strasbourg PSG

Il ne fait pas de bruit et ne réclame jamais rien, mais Warren Zaïre-Emery (20 ans) est un joueur sur lequel Luis Enrique compte toujours énormément. Pour rappel, l’Espagnol s’était même excusé publiquement d’avoir laissé WZE sur le banc de touche lors de la finale de Ligue des Champions remportée face à Arsenal, alors que le milieu de terrain sortait d’une saison XXL.

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Ce vendredi, à la veille du déplacement à Strasbourg, le coach parisien a de nouveau fait l’éloge de son joueur. « C’est un titulaire indiscutable, un joueur fondamental. Le problème, c’est que je ne peux aligner que onze joueurs à tous les matchs. Il faut choisir. Warren a toujours été titulaire depuis qu’on est là », a indiqué le coach espagnol cet après-midi en conférence de presse.

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