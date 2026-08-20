Bonne nouvelle pour les Girondins de Bordeaux ?

L’audience des Girondins de Bordeaux devant le tribunal administratif de Paris s’est achevée ce jeudi vers 17 heures, après près d’1h45 de débats. Une nouvelle étape cruciale pour le club, qui tente toujours d’éviter le scénario catastrophe après l’avis défavorable rendu par le CNOSF concernant son maintien dans les compétitions nationales. Alors que la menace d’une rétrogradation et, à terme, d’une liquidation judiciaire plane toujours, le tribunal doit désormais se prononcer.

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Selon Sud-Ouest, la juge a notamment demandé aux deux avocats de la Fédération française de football si la DNCG était en mesure de rendre un nouvel avis sur la situation des Girondins dès vendredi midi, à la lumière des derniers éléments financiers apportés par le club. Une demande qui pourrait être déterminante dans la suite du dossier et qui pourrait être un signal très positif puisque le CNOSF n’avait pas pris en compte l’apport de 20 millions d’euros des nouveaux repreneurs puisqu’il considérait que ce n’était pas le premier dossier jugé par la DNCG. Si le tribunal administratif ouvre la voie à un nouvel examen de la situation bordelaise par la DNCG, Bordeaux aurait de grandes chances de poursuivre en N1.