FC Barcelone : Ronald Araujo est au fond du trou !

«Araujo est un défenseur central très maladroit». «Quelle maladresse, il a condamné le Barça». «Mon Dieu, Araujo… Cette erreur est lamentable». «Araujo s’est auto-expulsé». La presse espagnole, notamment catalane, n’a pas manqué d’allumer Ronald Araujo après la large défaite du Barça sur la pelouse de Chelsea mardi soir en Ligue des Champions (3-0). Il faut dire que le carton rouge de l’Uruguayen a complètement plombé son équipe, déjà mal embarquée, en écopant de deux avertissements en 12 minutes. Sa seconde faute, un énorme tacle sur Cucurella, est toujours inexpliquée…

La suite après cette publicité

Cette expulsion a compliqué la tâche des Blaugranas, certes, mais elle n’est pas la première dans un match à enjeu. Les supporters du PSG se souviennent encore de son accrochage sur Bradley Barcola au printemps 2024 en quart de finale retour de Ligue des Champions. En position de dernier défenseur, le joueur avait préféré faire faute plutôt que de laisser le Parisien partir au but, alors que le Barça était en bonne position dans cette double confrontation. Cette répétition des erreurs franchement évitable commence à lasser certains au club même si Hansi Flick n’a pas souhaité l’accabler après la rencontre à Stamford Bridge.

La suite après cette publicité

Il est très touché par son geste qu’il ne comprend toujours pas

«Je ne sais pas ce qui s’est passé avec le premier carton jaune. Je dois lui parler et regarder les vidéos, et le deuxième n’aurait pas dû être sifflé comme ça. Mais ce sont des choses qui arrivent dans le football. Ce n’était ni le bon moment ni la bonne action, mais c’est comme ça. On va voir un Barça différent, je peux vous le promettre. Je vois comment on s’entraîne, l’intensité et la qualité, et c’est différent d’il y a quelques semaines… J’ai un bon pressentiment», assurait le coach allemand après la rencontre. Il devra trouver les mots pour rassurer et réconforter le défenseur.

Depuis son expulsion, le joueur de 26 ans est particulièrement affecté. D’après l’émission Tot costa sur les ondes de Catalunya Ràdio, Araujo n’a toujours pas compris ce qui lui est passé par la tête. Il est d’autant plus touché qu’il portait le brassard de capitaine en Angleterre et sait ce que représente cette charge vis-à-vis du reste du groupe. Ses proches ont confirmé son état émotionnel du moment, celui d’un leader de vestiaire particulièrement atteint par les récents événements. La pression semble avoir pris le dessus sur lui, ce qui n’est pas pour l’arranger, lui est particulièrement critiqué.