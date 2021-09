PSG : Frank Verlaat défend Georginio Wijnaldum

Georginio Wijnaldum vit un début d’aventure parisienne compliqué. Arrivé libre cet été en provenance de Liverpool, le milieu de terrain de 30 ans peine à trouver ses marques dans l’entrejeu du Paris Saint-Germain. Même s’il n’a disputé que six matches toutes compétitions confondues pour le moment et qu’il faut encore lui laisser du temps, les attentes sont élevées concernant l’ancien Red.

Son compatriote Frank Verlaat a pris sa défense. Pour l’ancien joueur d’Auxerre (1992-1995), Wijnaldum doit encore s’adapter à un système différent de ce qu’il a connu outre-Manche, comme il l’a confié à L’Équipe. « C’est toujours pareil quand tu vois arriver un nom d’une équipe comme Liverpool, il y a des attentes. On sait de quoi il est capable, il a des poumons et le sens du jeu, et quand on compare on peut être déçu. Mais qu’il soit cramé, je n’y crois pas. Avec la sélection, où il est à l’aise, respecté, il montre un visage complètement différent », a-t-il ajouté.