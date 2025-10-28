Real Madrid : le chambrage de Kylian Mbappé à Lamine Yamal

Cette saison, Kylian Mbappé et Lamine Yamal connaissent des débuts de saison bien différents. Alors que l’attaquant français du Real Madrid écrase tout sur son passage, le prodige espagnol peine à réellement lancer sa saison avec des polémiques à gogo. Ce dimanche, cette différence de trajectoire s’est observée lors du Clasico. Dans tous les bons coups de son équipe, l’ancien du PSG a contribué au succès des Merengues avec un but et une présence offensive remarquable.

De son côté, Lamine Yamal a réalisé un match catastrophique et a même voulu se battre après le match. Discret avant le match, Mbappé a parlé pendant le match et n’a pas hésité à célébrer le deuxième but de son équipe en fixant droit dans les yeux Lamine Yamal. Outre cette action, le Bondynois s’est laissé aller au jeu des provocations dans le vestiaire en réclamant à ses coéquipiers de mettre une musique de l’artiste Lomiiel, Bailalo Rocky. Un artiste et une musique qu’apprécie beaucoup Lamine Yamal. Une petite provocation qui risque d’alimenter la frustration du crack de 18 ans.