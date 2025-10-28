Menu Rechercher
Commenter 6
Liga

Real Madrid : le chambrage de Kylian Mbappé à Lamine Yamal

Par Chemssdine Belgacem
4 min.
Kylian Mbappé avec le Real Madrid @Maxppp

Cette saison, Kylian Mbappé et Lamine Yamal connaissent des débuts de saison bien différents. Alors que l’attaquant français du Real Madrid écrase tout sur son passage, le prodige espagnol peine à réellement lancer sa saison avec des polémiques à gogo. Ce dimanche, cette différence de trajectoire s’est observée lors du Clasico. Dans tous les bons coups de son équipe, l’ancien du PSG a contribué au succès des Merengues avec un but et une présence offensive remarquable.

La suite après cette publicité

De son côté, Lamine Yamal a réalisé un match catastrophique et a même voulu se battre après le match. Discret avant le match, Mbappé a parlé pendant le match et n’a pas hésité à célébrer le deuxième but de son équipe en fixant droit dans les yeux Lamine Yamal. Outre cette action, le Bondynois s’est laissé aller au jeu des provocations dans le vestiaire en réclamant à ses coéquipiers de mettre une musique de l’artiste Lomiiel, Bailalo Rocky. Un artiste et une musique qu’apprécie beaucoup Lamine Yamal. Une petite provocation qui risque d’alimenter la frustration du crack de 18 ans.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (6)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
Barcelone
Real Madrid
Kylian Mbappé
Lamine Yamal

En savoir plus sur

Liga Liga
Barcelone Logo Barcelone
Real Madrid Logo Real Madrid CF
Kylian Mbappé Kylian Mbappé
Lamine Yamal Lamine Yamal
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier