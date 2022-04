PSG : Mauricio Pochettino salue la progression de Kylian Mbappé

La suite après cette publicité

Pour le match de clôture de la 32e journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain reçoit l'Olympique de Marseille demain soir dans son antre du Parc des Princes (21h, à suivre en live commenté sur FM) pour tenter de creuser l'écart avec son dauphin et ainsi se rapprocher de son 10e sacre en championnat. Présent en conférence de presse à la veille du 102e Classique de l'histoire du football français, l'entraîneur parisien Mauricio Pochettino a tenu à saluer la progression de son attaquant vedette Kylian Mbappé, actuel meilleur buteur et meilleur passeur de l'Hexagone cette saison.

«Nous avons une très bonne relation, pas seulement avec Kylian mais avec toute l'équipe. Les relations humaines et la gestion d'un groupe sont le plus difficile. Nous avons une bonne connexion, tout comme avec le staff technique. Il était un peu en difficulté quand nous sommes arrivés mais cela s'est bien amélioré depuis. Il s'est amélioré au fil du temps et a montré beaucoup d'engagement et d'humilité, en tant que joueur professionnel et en tant que personne», a expliqué le coach du PSG.

