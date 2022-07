Mercato PSG : le nouvel objectif prioritaire du duo Campos-Galtier

La suite après cette publicité

Le PSG continue d'avancer sur le mercato. Samedi soir, le club de la capitale a officialisé la signature d'Hugo Ekitiké, l'attaquant du Stade de Reims. Un prêt avec option d'achat ; une formule similaire à celle qui avait été utilisée pour enrôler Kylian Mbappé à l'époque. Maintenant que le secteur offensif a été renforcé et en attente du dénouement du dossier Scamacca (Sassuolo), place au milieu de terrain.

Si le nom de Renato Sanches continue de beaucoup plaire en interne à Paris et que le joueur appartenant au LOSC pourrait même devenir nouveau renfort parisien au cours de la semaine prochaine, il y a un autre joueur que convoite le champion de France pour son entrejeu. Ce joueur, c'est Khephren Thuram, le milieu de terrain de l'OGC Nice comme l'indique l'Equipe.

Il ne forcera pas un départ

Un nom déjà sorti par le passé, mais cette fois, c'est certain : Luis Campos et Christophe Galtier le veulent. Le directeur sportif portugais se charge même de promouvoir le projet parisien auprès de Lilian Thuram, le père du joueur. L'objectif des têtes pensantes du club de la capitale est clair : recruter le joueur, considéré comme l'un des plus prometteurs du riche vivier français à ce poste.

Seulement, du côté de Nice, on souhaite logiquement le garder, et on veut même recruter son frère Marcus (Gladbach), toujours selon les informations du journal. Dans le clan Thuram, on ne se précipitera pas et on ne forcera pas un départ, puisqu'on est conscient qu'une saison supplémentaire à Nice peut être la solution idéale pour que le milieu de terrain poursuive sa progression. Luis Campos a donc du pain sur la planche !