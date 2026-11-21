Ligue 1
Nice - PSG : le but de Ferran Torres après 8 matchs sans marquer
1 min.
@Maxppp
Muet depuis huit matchs en club, et dix en prenant en compte la sélection espagnole, Ferran Torres a retrouvé le chemin des filets ce samedi. Entré à la place de Désiré Doué face à Nice suite à la blessure du Français en première période (44e), le champion du monde espagnol a inscrit le but du 1-3 en toute fin de rencontre.
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Trouvé par Ousmane Dembélé au point de penalty, il ajustait Yehvann Diouf d’une frappe rasante en pivot (le PSG s’est finalement imposé 2-3). C’est le premier but de l’ancien Barcelonais depuis celui inscrit face à l’Olympique de Marseille, le 20 septembre dernier (1-2).
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