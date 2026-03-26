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EdF : Samuel Umtiti refroidit tout le monde après la victoire contre le Brésil

Par Max Franco Sanchez
1 min.
Samuel Umtiti @Maxppp
Brésil 1-2 France

La France a battu le Brésil ce soir (2-1), et ce en jouant pendant une grosse partie de la deuxième période en infériorité numérique suite à l’expulsion de Dayot Upamecano. Une victoire de prestige face à une Canarinha certes décevante, mais Samuel Umtiti ne veut pas s’enflammer, comme il l’a expliqué à l’antenne de RMC Sport.

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« Honnêtement, ça ne veut pas dire grand-chose de gagner contre le Brésil, même si c’est toujours bien de gagner ce genre de matchs avant une compétition. C’est bien pour les automatismes mais quand tu arrives sur une Coupe du Monde, on s’en fout un peu des résultats des matchs précédents », a déclaré le champion du monde 2018, aujourd’hui consultant pour la radio. Le message est passé.

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