Mercato : Ricardo Soares attend son heure

À 48 ans, Ricardo Soares attend son heure. Passé par Gil Vicente, qu’il a qualifié en Ligue Europa Conférence cette saison, le technicien portugais a enchaîné avec une très brève expérience à Al Ahly (juin-aout 2022). Et aujourd’hui, malgré diverses sollicitations, le Lusitanien attend la bonne opportunité.

La suite après cette publicité

« Mon passage à Al Ahly m’a rendu fier, on parle du meilleur club d’Afrique et de l’un des meilleurs clubs du monde. J’ai eu des contacts au Portugal, en Europe et en Amérique du Sud. Quand un projet correspondant à mes attentes se présentera, je serai à nouveau actif », nous a-t-il confié.

À lire

PSG : qui est Andrew, ce talent brésilien ciblé par Luis Campos pour la succession de Keylor Navas ?