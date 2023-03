EdF Espoirs : Sylvain Ripoll et l’épineux sujet des binationaux

La suite après cette publicité

L’équipe de France a-t-elle moins la cote aujourd’hui auprès des jeunes binationaux ? En tout cas, au vu des derniers choix de certains joueurs susceptibles de porter le maillot tricolore, la question est légitime. Chez les espoirs, deux éléments (Jaouen Hadjam et Badredine Bouanani) ont récemment choisi de défendre les couleurs de l’Algérie. Les Bleus font-ils donc moins rêver ? Sylvain Ripoll, sélectionneur des espoirs, a ténu à protéger le prestige des doubles champions du monde ce mercredi en conférence de presse.

« Que l’équipe de France soit moins attractive, je ne le pense pas. (…) Je n’ai pas de doute sur l’attractivité de l’équipe de France. Le bon parcours de ces équipes-là, je pense notamment au Maroc sur la dernière Coupe du Monde ou à l’Algérie à la CAN, les rend attractives. Il faut laisser les joueurs cheminer, faire leur choix, tout en leur portant l’intérêt qu’on leur porte. Après, ils sont libres et nous on respecte. » Le message est passé pour les jeunes binationaux qui ont encore un doute sur leur choix.

