Équipe de France : Kylian Mbappé sort du silence après son remplacement

À 27 ans, Kylian Mbappé va déjà disputer la troisième demi-finale de Coupe du Monde de sa carrière. Une fois encore, cette qualification porte la signature du capitaine des Bleus, auteur du premier but face au Maroc ce soir (2-0) malgré un penalty raté en première période. Le Madrilène compte désormais 20 buts en Coupe du Monde, et revient à une unité du record historique de Lionel Messi (il en compte 8 sur cette édition, comme l’Argentin).

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Il compte également 11 buts en phase finale de Coupe du Monde, un record historique dans l’histoire de la compétition, bien loin devant les Brésiliens Leonidas et Ronaldo (8 buts). Seule fausse note de la soirée : sa sortie à l’heure de jeu après une alerte. Resté à terre dans le rond central et grimaçant, le capitaine des Bleus a finalement été remplacé par Jean-Philippe Mateta.

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Juste un coup à la cheville pour Mbappé

La France retenait son souffle, mais Didier Deschamps a tenu à rassurer dès le coup de sifflet final au micro de beIN SPORTS : « Non, Kylian c’est un peu la cheville, il ressentait un peu de douleur, et Manu Koné avait reçu un coup au genou et un peu de crampes. Warren (Zaïre-Emery) a fait une très très bonne entrée », a déclaré le sélectionneur. Kylian Mbappé lui a emboîté le pas, indiquant qu’il avait reçu un simple coup à la cheville.

«Ouais ça va bien, j’ai pris un coup à la cheville, mais ça va. Je pense qu’à ce moment-là, JP (Jean-Philippe Mateta) était plus apte que moi à jouer les 15 dernières minutes. Et il est bien entré, il peut marquer, c’est positif», a-t-il indiqué, et de poursuivre. «Si on est en mission ? Je ne sais pas si on est en mission, mais c’est le terme le plus facile à mettre. Il n’y a pas de quoi se relâcher, on est en demi-finale, on est très content, il y a encore un long chemin, on est conscient que ce qui nous attend est encore plus dur que ce qu’on a passé. On est prêt à tout affronter, on va regarder le match de demain pour savoir qui on va affronter». Ce sera l’Espagne ou la Belgique.