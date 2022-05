Nasser Al-Khelaifi absent lors d'un dîner de l'UEFA avec Florentino Perez

Ces derniers jours, on ne parle que de la prolongation de Kylian Mbappé au PSG et des conséquences sur le football espagnol notamment. Mais on évoque également les relations fraîches entre le club de la capitale et le Real Madrid qui a donc vu une star lui passer entre les doigts. Alors qu'en est-il de la relation entre les deux présidents Florentino Perez, très proche de Mbappé, et Nasser Al-Khelaifi ?

Ce vendredi, Marca nous révèle qu'à l'occasion de la finale de la Ligue des champions, l'UEFA avait organisé un dîner avec Aleksander Čeferin, président de l'institution européenne, et donc Florentino Perez. Mais un autre invité était prévu : Nasser Al-Khelaifi. Sauf que ce dernier n'a pas répondu présent. De quoi donc animer les débats en Espagne...