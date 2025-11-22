Italie : le puissant message de Buffon avant le sprint vers le Mondial

Deuxième de son groupe derrière la Norvège, l’Italie va devoir passer par la case des barrages pour tenter de valider son ticket pour la Coupe du monde 2026. Les Italiens devront d’abord affronter l’Irlande du Nord en demi-finale, avant une éventuelle finale contre le pays de Galles ou la Bosnie-Herzégovine. Dans ce climat chargé, l’ancien international italien Gianluigi Buffon, désormais directeur sportif de la sélection, a tenu à pointer l’un des problèmes structurels du football italien dans une interview à La Gazzetta dello Sport.

« Le problème ? Nous vivons dans deux mondes qui ne se rencontrent pas. D’un côté, en vertu de notre histoire, nous sommes présomptueux : nous pensons que tout nous est dû par grâce divine », a-t-il condamné, avant de regretter l’incapacité chronique du pays à trouver une forme de sérénité collective. « Nous faisons de grandes analyses sur l’évolution du football, sur le fait qu’il n’existe plus de petites équipes, et nous sommes tous d’accord. Mais quand ces "petits" te mettent en difficulté, ou quand tu ne gagnes que 1-0, on entend : "On ne peut pas gagner comme ça, quelle honte…" Et de l’arrogance, on tombe dans la peur. Est-ce si difficile de trouver un équilibre ? » À quatre mois de deux matchs couperets, l’icône italienne espère que l’Italie saura se libérer de ses contradictions pour valider enfin son billet pour le Mondial.