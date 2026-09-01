Brest annonce le transfert de Romain Del Castillo à Osasuna

Hier, nous vous annoncions qu’un accord avait été trouvé entre le Stade Brestois et Osasuna pour le transfert de l’ailier français Romain Del Castillo (30 ans). Ce matin, la formation bretonne vient d’officialiser le départ de son joueur en Espagne. Le SB29 touchera environ 1 M€ dans l’opération.

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C’est avec un certaine émotion que le Stade Brestois 29 annonce avoir trouvé un accord avec le CA Osasuna pour le transfert de Romain Del Castillo.



En 5 saisons sous le maillot des Ty-Zefs, il aura tout connu : les luttes pour le maintien, une… pic.twitter.com/MiJKXrxNYr — Stade Brestois 29 (@SB29) September 1, 2026

« C’est avec une certaine émotion que le Stade Brestois 29 annonce avoir trouvé un accord avec le CA Osasuna pour le transfert de Romain Del Castillo. En 5 saisons sous le maillot des Ty-Zefs, il aura tout connu : les luttes pour le maintien, une historique 3e place en Ligue 1 et l’inoubliable épopée en Ligue des Champions. Acteur majeur de cette période, Romain aura porté les couleurs brestoises à 151 reprises. Auteur de 30 buts en Ligue 1, il occupe également le 3e rang des meilleurs buteurs du club dans l’élite. Par son talent, sa patte gauche et tous les moments partagés, il aura profondément marqué l’histoire récente du Stade Brestois 29. Kenavo Rom’ ! Le club te souhaite le meilleur pour la suite de ton aventure. »