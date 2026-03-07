BL : Fribourg accroche Leverkusen, Hoffenheim écrase Heidenheim

Ce samedi, le traditionnel multiplex de Bundesliga de l’après-midi nous offrait cinq rencontres importantes à tous les étages. Dans la course au podium, Hoffenheim a fait une grande opération sur la pelouse de la lanterne rouge Heidenheim. Les visiteurs ont fait le travail en prenant un avantage confortable de trois buts d’avance grâce au doublé de Prass avant la pause puis au but d’Asllani au retour des vestiaires. Malgré une dernière demi-heure plus brouillonne, Hoffenheim a assuré l’essentiel avec une victoire (2-4) qui lui permet de reprendre sa 3e place sur le podium, en dépassant Stuttgart et Leipzig. En déplacement à Mayence, le VfB n’a pas su maitriser la fin de match et a encaissé un but dans le temps additionnel (2-2, 90+2e) après avoir renversé son hôte du jour avec deux buts coup sur coup via Demirovic (76e) et Undav (77e). Un résultat frustrant qui fait stagner l’équipe de Sébastien Hoeness à la quatrième place.

Leipzig s’est imposé face à Augsbourg grâce à une nouvelle réalisation de Yan Diomandé et à un but contre son camp en toute fin de rencontre pour recoller à hauteur de Stuttgart à la cinquième place. De son côté, Leverkusen n’a pas su gérer un déplacement périlleux à Fribourg. Après avoir recollé au score par deux fois, le Werkself a pris l’avantage grâce à Martin Terrier au retour des vestiaires (2-3, 52e). Finalement, le B04 n’a pas su tenir le score et a été rejoint en fin de match avec une réalisation signée Ginter (3-3, 86e). Le Bayer compte trois unités de retard sur Stuttgart et Leipzig, cinq sur Hoffenheim. Pour finir, Wolfsburg s’est encore incliné ce samedi. N’ayant plus gagné en championnat depuis le 14 janvier, les coéquipiers de Christian Eriksen ont ouvert le score sur penalty… avant d’encaisser à leur tour deux penalties. Avec ce revers, Wolfsburg s’enlise à la 17e place.

Les résultats de 15h30 :