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CAN 2025 : un Français va présider l’audience décisive du TAS entre le Maroc et le Sénégal

Par Jordan Pardon
1 min.
Sénégal Maroc @Maxppp

10 mois après la finale de CAN chaotique entre le Maroc et le Sénégal (0-1), le Tribunal arbitral du sport (TAS) va avoir la lourde tâche de trancher sur l’identité du vainqueur final. Au mois de mars, le jury d’appel de la CAF avait pris la décision historique de donner la victoire au Maroc suite aux débordements ayant émaillé la rencontre, mais la décision définitive reviendra au TAS, le tribunal compétent pour trancher sur ce type de litige.

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Comme indiqué par RMC Sport, c’est un Français qui présidera l’audience : le professeur Gérald Simon. Ce dernier sera accompagné du professeur Luigi Fumagalli (Italie) et du professeur et docteur Ulrich Haas (Allemagne). L’audience débutera le 8 octobre, à 9h30, au siège de l’institution domiciliée à Lausanne, en Suisse. La décision finale ne sera en revanche pas prononcée le jour-même.

Pub. le - MAJ le
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