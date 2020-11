Ligue des Champions : le bilan contrasté de Chelsea contre les clubs français

La suite après cette publicité

Club incontournable sur l'échiquier européen depuis de nombreuses années, Chelsea s'est surtout attribué ses lettres de noblesses au début des années 2000 et a pris un virage victorieux dés juin 2003 avec l'arrivée de l'oligarque russe Roman Abramovich en tant que propriétaire. C'est donc tout naturellement que les confrontations européennes avec des clubs français se sont réalisées sur le tard. Et le bilan est pour le moment légèrement en faveur des Blues avec 18 rencontres pour 7 victoires, 5 matches nuls et 6 défaites. Le Stade Rennais, qui s'avance en outsider, devra donc se montrer méfiant, même si les exemples de victoires françaises contre Chelsea existent. C'est d'ailleurs par une défaite que les Blues vont découvrir les équipes de l'Hexagone. Lors de la seconde phase de poules de la Ligue des Champions 1999/2000, l'Olympique de Marseille va s'imposer 1-0 au Stade Vélodrome lors de la 3e journée. Un succès qui a pris forme dès la 16e minute de jeu avec un but de Robert Pires. Quelques jours plus tard, Chelsea prendra sa revanche en s'imposant 1-0 grâce à Dennis Wise. Au final, Chelsea terminera deuxième du groupe derrière la Lazio et ira jusqu'en quart de finale de la compétition. De son côté, l'Olympique de Marseille terminera dernier du groupe derrière Feyenoord.

Il faudra ensuite attendre plus de quatre ans et l'édition 2003/2004 de la Ligue des Champions pour que Chelsea retrouve un club français et ce sera l'AS Monaco. Après avoir éliminé le Lokomotiv Moscou, mais surtout le Real Madrid de Zinedine Zidane, Ronaldo, Luis Figo et David Beckham, le club de la Principauté arrivait en confiance contre les Blues. Ces derniers avaient éliminé le VfB Stuttgart et Arsenal aux tours précédents. La double confrontation sera folle et débutera de forte belle manière pour les Blues. Jesper Grønkjær (22e) et Frank Lampard (44e) se chargeaient de mettre Chelsea sur orbite lors du match aller le 5 mai 2004. Cependant, l'équipe de Didier Deschamps ne s'avouait pas vaincue et égalisait via les réalisations d'Hugo Ibarra (45e) et de Fernando Morientes (60e). Après un match nul 2-2, tout restait à faire lors du match retour. Celui se tenait le 20 avril 2004 au Stade Louis II et débutait très fort. Dado Pršo ouvrait le score (17e) avant que Chelsea réponde via Hernán Crespo (22e). Alors que le score était de 1-1 en fin de match et que l'avantage de Monaco ne tenait qu'à un fil, Fernando Morientes (78e) et Shabani Nonda (83e) ont mis fin à tout suspense. Avec une victoire 3-1, Monaco va rallier la première finale de la Ligue des Champions de son histoire, mais perdre 3-0 contre le FC Porto.

Chelsea dicte souvent sa loi en phase de poules

Quelques mois plus tard, lors de la Ligue des Champions 2004/2005, Chelsea sera placé dans le même groupe qu'un club français : le Paris Saint-Germain. Le 14 septembre 2004, lors de la 1re journée de la phase de poules, Chelsea s'imposera assez facilement sur le score de 3-0. John Terry trouvera la faille (29e) avant que Didier Drogba (45e +1 et 76e) d'un doublé alourdisse la marque. Un écart conséquent que les Franciliens réussiront à combler lors du match retour. Parvenant à décrocher un match nul et vierge à Stamford Bridge (0-0), les coéquipiers de Fabrice Pancrate s'offriront un brin d'espoir pour la qualification en huitièmes de finale mais il sera douché par le CSKA Moscou de Sergey Semak (3-1) lors de l'ultime journée. Chelsea de son côté se hissera en demi-finale, mais tombera contre le vainqueur de l'épreuve, Liverpool. Quatre ans plus tard, Chelsea est de nouveau placé dans un groupe avec une formation française : les Girondins de Bordeaux. Pour la 1ère journée face aux Girondins, les Blues vont dérouler avec des buts de Frank Lampard (14e), Joe Cole (30e), Florent Malouda (82e) et Nicolas Anelka (90e +2). Humilié 4-0, Bordeaux sauvera l'honneur à Chaban-Delmas lors du match retour. Pourtant mené suite à un but de Nicolas Anelka (60e), le club au scapulaire arrachera le match nul grâce à Alou Diarra (83e). Un résultat de 1-1 qui permettra à Bordeaux d'être reversé en Ligue Europa. Chelsea échouera en demi-finale de la Ligue des Champions contre le FC Barcelone.

Ensuite, Chelsea retrouvera une nouvelle fois l'Olympique de Marseille lors de la phase de poules de l'édition 2010/2011. Après avoir débuté par une défaite contre le Spartak Moscou (1-0), Marseille va perdre 2-0 contre les Blues sur des buts de John Terry (7e) et Nicolas Anelka (28e s. p.). Au fond du gouffre, les Phocéens se joueront des Slovaques de Zilina (1-0 et 7-0) avant de cartonner le Spartak Moscou (3-0). Qualifiés au moment d'affronter Chelsea pour le match retour, les Phocéens vont confirmer leur deuxième place avec un succès de prestige contre les Londoniens (1-0). C'est Brandão en fin de match (81e) qui va permettre à Marseille de l'emporter. Ensuite, le Paris Saint-Germain et Chelsea se retrouveront trois années de suite en phase à élimination directe de Ligue des Champions. En quart de finale de l'édition 2013/2014, les Franciliens débutaient fort avec un but d'Ezequiel Lavezzi (4e). Si Eden Hazard égalisait sur penalty (27e), le PSG finissait par l'emporter sur le score de 3-1 suite au but contre son camp de David Luiz (61e) et à un exploit de Javier Pastore (90e +3).

2 qualifications sur 3 pour le Paris Saint-Germain

La qualification semblait en bonne voie pour l'équipe de Laurent Blanc, mais Chelsea inversera la donne au match retour. André Schürrle montrera la voie (32e) avant que Demba Ba crucifie Salvatore Sirigu dans les dernières minutes (87e). Une belle victoire 2-0 pour Chelsea qui ira en demi-finale, mais s'inclinera contre l'Atlético de Madrid. La revanche interviendra lors de l'exercice 2014/2015. Alors que le Paris Saint-Germain est malmené en championnat par l'OM de Marcelo Bielsa et l'OL d'Hubert Fournier, Chelsea s'avance en grand favori. Branislav Ivanovic va ouvrir le score au Parc de Princes (36e), mais Edinson Cavani réussira à accrocher un match nul 1-1 en début de seconde période (54e). Le match retour sera complètement fou. Suite à l'expulsion de Zlatan Ibrahimovic en début de match (31e) et l'ouverture du score tardive de Gary Cahill pour Chelsea (81e), l'élimination semblait toute proche pour le PSG. C'est à ce moment que l'ancien Blues et néo parisien, David Luiz a égalisé (86e). Chelsea reprendra l'avantage lors des prolongations sur un penalty d'Eden Hazard (96e), mais Thiago Silva remettra les compteurs à zéro (114e). Grâce à la règle des buts à l'extérieur, le PSG ira en quart de finale grâce à ce 2-2, mais s'inclinera contre le FC Barcelone. Cette qualification permettra cependant de créer une dynamique positive qui débouchera sur l'obtention du titre de champion de France.

Enfin, la troisième double confrontation entre les deux équipes sera bien moins équilibrée. Large leader de la Ligue 1 lors de la saison 2015/2016, le PSG sera large favori contre une équipe de Chelsea bloquée dans le ventre mou de la Premier League. Le 16 février 2016 lors du match aller, Zlatan Ibrahimovic ouvrira le score (39e) avant que John Obi Mikel égalise juste avant la pause (45e +1). Alors qu'il est en train de plomber son avantage de débuter à domicile, le Paris Saint-Germain va trouver des ressources et arrachera un succès 2-1 en fin de match grâce à Edinson Cavani (78e). En position de force au moment d'aborder le match retour, le PSG ouvrira le score grâce à Adrien Rabiot (16e) avant que Diego Costa égalise (27e). Sous la menace des Blues, le club francilien se mettra définitivement à l'abri en s'imposant 2-1 grâce à son Suédois Zlatan Ibrahimovic (67e). Cette saison-là, Manchester City bouchera l'accès au dernier carré de la compétition à Paris. Enfin, Chelsea a affronté le LOSC en phase de poules de l'édition 2019/2020. Deux matches, où les Dogues ont essayé, mais se sont heurtés à une équipe plus expérimentée. Au match aller, Chelsea s'est imposé 2-1 grâce à Tammy Abraham (22e) et Willian (78e), et ce, malgré l'égalisation de Victor Osimhen (33e). Au retour, Chelsea s'est imposé sur le même score via des buts de Tammy Abraham (19e) et Cesar Azpilicueta (35e). Loïc Rémy avait réduit le score pour le club nordiste. Sixième club français à affronter Chelsea en Ligue des Champions, le Stade Rennais aura la difficile mission de remettre à l'équilibre le bilan.