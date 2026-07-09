Lamine Yamal rend hommage à Messi, Neymar et Cristiano Ronaldo

Lamine Yamal n’hésite pas à rendre hommage aux légendes qui l’ont inspiré. Interrogé par Mundo Deportivo sur les performances de Lionel Messi, Neymar et Cristiano Ronaldo lors de cette Coupe du monde, alors qu’il est lui-même cité parmi les grandes stars du tournoi, le jeune attaquant espagnol a affiché toute son admiration pour ces trois icônes du football. « Incroyable. Tout le monde connaît Messi, mais personne ne s’attendait à ce qu’il joue à un tel niveau. Je suis tellement content pour lui. Je suis content aussi pour Neymar et Cristiano », a déclaré le joueur du FC Barcelone.

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Pour Yamal, ces trois joueurs ont marqué toute une génération et continuent d’influencer les jeunes talents actuels. « Ils ont marqué l’enfance de tous les joueurs d’aujourd’hui. Tout ce qui leur arrive de bien me portera chance », a-t-il expliqué. Désormais concentré sur son propre parcours avec l’Espagne, le prodige de 18 ans ne cache pas ses ambitions : après avoir atteint les phases finales de la compétition, il vise désormais le titre. « Et si j’arrive en finale, je veux la gagner », a-t-il conclu.