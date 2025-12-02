Le Real Madrid a choisi les 5 joueurs qui vont partir

Xabi Alonso et ses équipes se creusent la tête. Le staff cherche des solutions pour relancer la machine madrilène, de plus en plus dans le dur. Cela passera par une amélioration du niveau de jeu sur le terrain mais aussi par quelques retouches au sein de l’effectif. Ce n’est pas un secret, les pensionnaires du stade Santiago-Bernabéu visent un milieu de terrain et un défenseur central. Comme expliqué sur notre site, Dayot Upamecano (Bayern Munich) est la priorité. La direction compte aussi faire un grand ménage dans son effectif.

Si elle n’a pas encore tranché concernant Antonio Rüdiger, dont le bail arrive à échéance le 30 juin prochain, elle a décidé de se séparer de David Alaba qui sera en fin de contrat. Mais l’Autrichien, trop souvent blessé, n’est pas le seul joueur qui est invité à s’en aller. Comme l’été dernier, Rodrygo ne sera pas retenu. The Athletic assure que les offres pour le Brésilien, qui connaît une sacrée disette, seront étudiées très sérieusement. Comme lui, Dani Ceballos est dans une situation complexe.

Madrid ouvre la porte à plusieurs joueurs

Proche de rejoindre l’Olympique de Marseille, l’Espagnol, dont un retour au Betis est souvent évoqué, est aussi potentiellement sur le départ. Le média anglais explique que le Real Madrid compte même baisser son prix à la baisse. Il faut dire que le club ibérique n’a pas reçu d’offres intéressantes l’été dernier et que son salaire (4,5 M€ nets) en a refroidi plus d’un. Sous contrat jusqu’en 2027, Ceballos n’est pas intransférable aux yeux des Merengues. Idem pour Fran Garcia. Ce qui peut surprendre. L’été dernier, Xabi Alonso a avoué compter sur lui, ainsi qu’Alvaro Carreras, au poste de latéral gauche. Ce qui condamnait Ferland Mendy.

Mais la donne a changé et Fran Garcia, qui joue peu, peut être amené à aller voir ailleurs. En attaque, Endrick, lui, veut rejoindre l’OL sous la forme d’un prêt sans option d’achat. Une opération en excellente voie. Enfin, Gonzalo Garcia, qui n’a joué que 135 minutes, attise les convoitises. De nombreux clubs se renseignent pour lui cet hiver, voire pour l’été prochain. Mais, un seul attaquant s’en ira puisque Madrid a besoin d’une doublure derrière Kylian Mbappé. Ainsi, entre Alaba, Rodrygo, Ceballos, Fran Garcia et Endrick, Madrid risque de perdre plusieurs joueurs ces prochains mois.