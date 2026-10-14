Aston Villa : faut-il s’inquiéter pour Ibrahim Mbaye ?

Intéressant la saison dernière avec le Paris Saint-Germain où il a disputé 30 matches pour 3 buts et 2 passes décisives, le jeune Ibrahim Mbaye (18 ans) a montré des qualités fortes. Remuant, technique et rapide, il avait notamment crevé l’écran en sélection avec le Sénégal comme joker lors de la CAN 2025 et la Coupe du Monde 2026. Prenant une autre dimension avec les Lions de la Téranga (18 capes, 5 buts), le natif de Trappes avait brillé de mille feux. «Mbaye est entré en jeu et a réalisé une très bonne prestation. Une nouvelle fois, il a montré toutes ses qualités. À chaque fois qu’il est sur le terrain, il apporte quelque chose à l’équipe», soulignait son ancien sélectionneur Pape Thiaw durant le Mondial.

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Sous contrat jusqu’en juin 2028 avec le Paris Saint-Germain, il avait vu sa relation se tendre avec ses dirigeants. Dès lors, son départ était dans les tuyaux avec de nombreux prétendants en Premier League. Manchester City a tenté sa chance, Liverpool a même trouvé un accord contractuel avec lui, mais c’est finalement Aston Villa qui a remporté la mise. «Je me sens bien. Je suis heureux de rejoindre cette équipe et j’espère que ce sera une bonne expérience de jeu. Je suis heureux. Aston Villa est une grande équipe, elle a remporté la Ligue Europa l’année dernière. Je me sens bien et j’espère que ça se passera bien», annonçait-il d’ailleurs à Villa TV lors de son arrivée.

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Peu de temps de jeu, mais de bonnes entrées

Signant pour cinq ans jusqu’en juin 2031 pour un chèque de 55 millions d’euros dans un projet de développement sur le moyen-long terme, Ibrahim Mbaye savait que la concurrence allait être rude. Dans le couloir droit, il doit composer avec John McGinn et Alysson tandis que Johan Manzambi, Alejandro Garnacho et George Hemmings jouent plutôt sur le côté gauche. Comptabilisant treize recrues estivales, Aston Villa a vécu un début de saison mouvementé et cela a entraîné un retard à l’allumage avec une seizième place en Premier League.

Pas de quoi inquiéter Unai Emery qui s’y attendait avec des joueurs à développer à l’image d’Ibrahim Mbaye. «Manzambi, après une longue absence, joue ses premières minutes, et Mbaye nous a montré son talent, les menaçant sur le côté gauche. C’est leur premier match et j’espère que nous pourrons continuer à faire progresser ces joueurs et à leur donner du temps de jeu», expliquait le coach basque après une défaite 2-1 contre Nottingham Forest le 12 septembre dernier. Depuis, Ibrahim Mbaye continue d’essayer de valoriser ses minutes. Ayant disputé les quatre derniers matches du club de Birmingham, il compte trois entrées en jeu pour une titularisation en League Cup contre Coventry. Un total de 123 minutes disputées qui ont permis de laisser entrevoir de belles choses.

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Le Birmingham Mail, lui a d’ailleurs attribué la note de B pour ses débuts, ce qui est prometteur étant donné son faible temps d’expression : «les performances de Mbaye jusqu’à présent sont encourageantes. Il a obtenu le corner qui a permis à Alysson de marquer contre Forest, avant de délivrer une passe décisive à Ross Barkley pour le but contre Coventry. Recruté à prix d’or en provenance du PSG, ce jeune homme de 18 ans possède un talent indéniable et de nombreuses années devant lui pour exploiter pleinement son potentiel.» Pas d’inquiétude pour le moment avec un processus qui prend du temps. Aston Villa trépigne de voir un peu plus du talent d’Ibrahim Mbaye.