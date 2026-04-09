Énorme changement à venir en Ligue des Champions

C’est peut-être bientôt la fin d’un règne long de 25 années. Fournisseur officiel du ballon de la Ligue des Champions depuis 2001, adidas devrait voir son monopole brisé à compter de la saison 2027/2028. Comme le révèle The Athletic, Nike est entré en négociations exclusives, suite au lancement d’un appel d’offres de l’UEFA.

La suite après cette publicité

La marque américaine souhaite devenir fournisseur du ballon des trois compétitions européennes masculines (C1, C3, C4) à partir de la saison 2027-2028, le contrat d’adidas prenant fin à l’issue de la prochaine saison (celui de Decathlon pour la C3 et C4 également). Pour Nike, ce coup sonnerait comme un retour en force sur le marché des ballons de match. Adidas le domine depuis plusieurs décennies puisque la marque allemande est aussi partenaire de la FIFA et de l’UEFA pour la Coupe du Monde et l’Euro.