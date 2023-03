Emiliano Martinez vide son sac sur Kylian Mbappé

La suite après cette publicité

Emiliano Martinez a retrouvé Kylian Mbappé lors de la cérémonie des trophées FIFA-The Best. Quand le portier de l’Albiceleste a été élu meilleur gardien de l’année, KM7 a eu une attitude glaciale. Il faut dire que "Dibu" Martinez n’a pas été tendre avec le Français après la finale du Mondial. Il a multiplié les provocations à son sujet. Mais à plusieurs reprises, le joueur d’Aston Villa a expliqué qu’il n’avait rien contre l’international tricolore. Il a de nouveau lâché ses vérités sur lui au cours d’un entretien à TyC Sport.

Emiliano Martinez a notamment confié ce qu’il lui a dit après la finale. «Je lui ai dit de se relever, de regarder devant et de ne pas rester au sol, mais d’être fier du match qu’il venait de faire. La vérité, c’est qu’il m’a mis quatre buts (3 pendant le match et un tir au but, ndlr). C’était à moi d’être au sol! Il a perdu une finale de Mondial, c’est normal d’être effondré.» Après ses célébrations de mauvais goût, "Dibu" Martinez a fait un nouveau mea culpa.

