Le Premier ministre britannique dézingue Gianni Infantino !

Décidément, Gianni Infantino est en train de se faire beaucoup d’ennemis. Après l’annonce d’un projet d’ouverture de la FIFA aux investisseurs privés, le dirigeant suisse est, en effet, loin de faire l’unanimité. Ce vendredi, le Premier ministre britannique Andy Burnham a d’ailleurs vivement critiqué l’intéressé.

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« C’était une proposition scandaleuse. Le simple fait qu’elle ait pu être envisagée démontre, à mon avis, que (Gianni Infantino) est la mauvaise personne pour diriger l’organisation », a déclaré le chef du gouvernement britannique à des journalistes lors d’un déplacement à Sheffield, dans le nord de l’Angleterre. Ambiance…