Coupe du Monde 2026 : la colère noire d’une autre fédération internationale dans l’affaire Balogun

La polémique autour de Folarin Balogun continue de prendre de l’ampleur après la décision de la FIFA de suspendre à titre probatoire la suspension automatique de l’attaquant américain, lui permettant de disputer le huitième de finale contre la Belgique. Cette fois, c’est la Fédération Internationale pour les juges et arbitres sportifs qui est sortie du silence à travers un long communiqué intitulé « Les arbitres ne doivent pas devenir la variable d’ajustement du sport international ». L’organisation y affirme vouloir « réaffirmer un principe fondamental, l’indépendance des décisions arbitrales », qu’elle décrit comme « l’une des pierres angulaires de l’État de droit dans le sport et de la gouvernance autonome du sport ». L’IFSO estime également que « lorsque la certitude des règles n’est plus garantie et que les décisions prises sur le terrain peuvent être réinterprétées au-delà du cadre établi par les Lois du Jeu, l’enjeu dépasse largement une simple décision d’arbitrage individuelle ». Elle ajoute que « l’intégrité de la compétition, la crédibilité des institutions sportives, la sécurité juridique et la confiance dans la gouvernance autonome du sport sont toutes mises en péril ».

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L’instance internationale établit également un parallèle avec l’affaire de l’arbitre somalien Omar Abdulkadir Artan, finalement écarté de la Coupe du Monde malgré sa désignation officielle. « Il s’agit là de deux situations très différentes, mais elles révèlent la même réalité sous-jacente. Avant même le début d’une compétition, et bien après le coup de sifflet final, les arbitres deviennent trop souvent la variable d’ajustement de décisions qui dépassent leur mission et échappent à leur contrôle », écrit l’IFSO. Dans la foulée, elle « salue la position claire et fondée sur des principes adoptée par l’UEFA », estimant que l’instance européenne a « réaffirmé publiquement son soutien à son équipe d’arbitres et à l’intégrité du processus décisionnel sur le terrain ». Selon l’IFSO, cette position rappelle que « l’indépendance de l’arbitrage est indissociable de la bonne gouvernance, de la sécurité juridique et de l’autonomie du sport », un message qui vient alimenter un peu plus la contestation autour de la gestion du dossier Balogun par la FIFA.