Chelsea active le rappel d’Aaron Anselmino depuis Dortmund

Chelsea a décidé d’activer l’option de rappel d’Aaron Anselmino, actuellement en prêt à Dortmund. Le jeune défenseur central argentin de 20 ans, arrivé en Allemagne en août pour une saison incluant une clause de rupture, revient donc à Londres selon The Athletic. Cette expérience en Bundesliga et en Ligue des champions doit permettre aux Blues de mieux évaluer la suite de son parcours et d’étudier les options sur le marché des défenseurs centraux.

Le club londonien dispose d’une situation similaire pour Mamadou Sarr, autre joueur de 20 ans actuellement prêté à Strasbourg, également sous contrat avec Chelsea. Alors que la fenêtre hivernale touche à sa fin, toutes les possibilités restent ouvertes pour renforcer ou ajuster l’effectif. En revanche, Josh Acheampong, jeune formé au club, devrait rester, et un départ de l’Anglais de 19 ans est considéré comme improbable par la direction.