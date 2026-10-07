Nantes : la DNCG pourrait invalider le rachat du club

Le projet de rachat du FC Nantes par Phénix Sports Invest inquiète sérieusement la DNCG. Selon les informations d’Eurosport, le gendarme financier du football français devrait réclamer de solides garanties sur l’origine et la disponibilité des fonds, avec une enveloppe qui pourrait atteindre 120 à 140 millions d’euros afin de couvrir le train de vie actuel du club sur les trois prochaines saisons. L’instance sera également particulièrement attentive au passif nantais et aux éventuels emprunts contractés pour financer l’opération.

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Face aux précédents dossiers Gérard Lopez et John Textor, la DNCG entendrait faire preuve d’une grande fermeté et pourrait utiliser les nouveaux pouvoirs dont elle dispose. « Elle va faire barrage », glisse ainsi une source proche du dossier, tandis que Phénix Sports Invest assure de son côté que son dossier est solide et qu’il n’existe « pas d’inquiétude ». Mais à ce stade, le gendarme financier serait clairement pessimiste concernant la validation du rachat du FC Nantes.