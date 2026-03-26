Équipe de France : dix mois après une première compliquée, Pierre Kalulu joue très gros

Il y a dix mois, Pierre Kalulu vivait un véritable cauchemar à Stuttgart. Titularisé au poste de latéral droit lors de la demi-finale de Ligue des Nations contre l’Espagne, le défenseur de la Juventus avait été pointé du doigt pour sa première sélection (4-5). Remplacé à la 63e minute, il avait récolté la note de 2,5 par notre rédaction en se montrant en grande difficulté face aux percées de Nico Williams et Lamine Yamal notamment. De plus, l’entrée de Malo Gusto à sa place ne penchait pas en sa faveur et l’ex-Lyonnais a disparu des radars des Bleus pendant neuf longs mois.

La suite après cette publicité

Un premier rendez-vous très décevant avec les Bleus

Ce souvenir douloureux aurait pu briser bien des carrières, comme cela a déjà été le cas avec plusieurs tricolores n’ayant pas dépassé la première sélection. Mais le Lyonnais de 25 ans a réussi à se relever et à faire bien mieux. Depuis ce fiasco, Pierre Kalulu a complètement relancé sa saison à la Juventus. Devenu un cadre indiscutable sous Igor Tudor, puis Luciano Spalletti, le latéral droit a disputé 41 matchs toutes compétitions confondues cette saison 2025/2026, dont 29 en Serie A, pour 2 buts et 4 assists. Avec une note moyenne de 7,0 à 7,25, et une solidité retrouvée aussi bien en tant qu’axe droit ou piston dans la défense turinoise, le tricolore est le joueur bianconero le plus utilisé de la saison avec 3661 minutes de jeu.

La suite après cette publicité

«Un poste essentiel pour offrir des solutions alternatives et semer un peu le trouble dans le marquage et l’organisation de l’équipe adverse. Il a cette capacité à se placer au bon moment. Kalulu est en train de devenir aussi complet que Di Lorenzo», encensait Luciano Spalletti sur l’évolution de son jeune joueur. Ce retour surprise dans la liste des 26 Bleus annoncée par Didier Deschamps s’explique par le forfait de Jules Koundé, blessé à la cuisse. Avec Malo Gusto comme principal concurrent au poste de latéral droit et une charnière centrale ultra-concurrentielle, Kalulu aura beaucoup à jouer.

Une saison XXL avec la Juventus

Sa capacité à dépanner sur plusieurs postes fait de lui un sérieux atout pour le sélectionneur tricolore, qui apprécie ce genre de polyvalence et a répondu favorablement à l’appel du défenseur de la Juve ces derniers jours. «Revenir en Bleu ? Je sais que j’ai tout fait pour, je suis apte donc je suis tranquille d’esprit. J’ai eu la chance de porter ce maillot. À droite ou dans l’axe, l’équipe de France, c’est le top d’un point de vue professionnel, mais les gens oublient que c’est ce dont on rêve depuis petit. C’est un privilège», avait lâché Kalulu, qui devrait avoir de temps de jeu contre le Brésil.

La suite après cette publicité

«On a fait en sorte d’anticiper et d’avoir, à travers cette liste de 26 joueurs, plusieurs options grâce à la polyvalence de certains joueurs», avait prévenu Didier Deschamps lors de l’annonce de sa liste. Pour Kalulu, ce match pourrait être le terrain idéal pour effacer l’image de Stuttgart et montrer qu’il a grandi. Ou bien ce sera contre la Colombie, trois jours plus tard, pour relancer la concurrence. Car à trois mois de la Coupe du monde, cette convocation sonne comme une deuxième chance méritée. Pierre Kalulu incarne aujourd’hui le profil que Deschamps apprécie, mais il devra le prouver contre l’attaque auriverde pour lancer sa belle histoire.