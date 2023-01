Serie A : le Torino s’impose face à la Fiorentina au stade Artemio-Franchi

Pour la dernière rencontre du jour en Serie A, comptant pour la 19ème journée, la Fiorentina recevait le Torino au stade Artemio-Franchi de Florence. Respectivement 9ème et 8ème et donc pensionnaires du ventre mou du championnat italien, les deux équipes se devaient de faire un résultat pour battre et distancer un concurrent direct aux places qualificatives pour les coupes européennes en fin de saison. Alors que le rythme était plutôt timide en début de match malgré quelques arrêts du gardien florentin sur des frappes turinoises, la rencontre s’emballait définitivement à la demi-heure de jeu. Christian Kouamé se montrait le premier dangereux en reprenant un centre fuyant mais Vanja Milinkovic-Savic réalisait une parade superbe au sol pour sortir le ballon (30e). Quelques minutes plus tard, les visiteurs ouvraient le score grâce à la frappe lointaine et slendide d’Alexeï Mirantchouk qui trouvait la lucarne opposée de Pietro Terracciano (33e, 1-0).

La suite après cette publicité

Le Russe inscrivait sa 4ème réalisation de la saison en Serie A pour l’occasion. Le score ne bougeait ensuite plus jusqu’à la pause. Au retour des vestiaires, malgré les bonnes intentions des joueurs de la Fiorentina, les Turinois conservaient ce résultat positif. En toute fin de rencontre, Christian Kouamé et ses coéquipiers mettaient en place un véritable siège aux abords de la surface adverse mais la défense du Torino tenait bon grâce notamment à un Vanja Milinkovic-Savic concentré (89e et 90e+1). Grâce à cette victoire, les joueurs d’Ivan Juric gagnent une place au classement. De leur côté, les Florentins restent bloqués à la 9ème place et perdent des points précieux et voient s’éloigner les places qualificatives pour les coupes européennes.

À lire

Serie A : Naples tout en maîtrise face à la Salernitana