Le Bayer Leverkusen s’apprête à frapper un grand coup en sécurisant l’avenir d’Ibrahim Maza. Selon les informations de The Athletic, l’international algérien de 21 ans, auteur de quatre buts et quatre passes décisives cette saison, et titulaire indiscutable, est tout proche de parapher un nouveau bail courant jusqu’en juin 2031. Cette prolongation imminente vient récompenser sa montée en puissance, alors que la direction allemande cherche à verrouiller l’un de ses éléments les plus performants.

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Ce rapprochement contractuel permet surtout au Bayer Leverkusen de repousser les avances de plusieurs cadors européens, à commencer par son rival du Bayern Munich, déjà à l’affût sur le dossier. Déterminés à poursuivre l’aventure commune au moins jusqu’en 2028, le joueur et le club souhaitent boucler cet accord sans inclure de clause libératoire, histoire de garder la main sur le marché, même si les dirigeants restent conscients que seule une offre exceptionnelle pourrait les amener à reconsidérer leur position à moyen terme.