JO : le Japon dompte le Mexique, la Corée du Sud cartonne la Roumanie

Après sa victoire contre l'Afrique du Sud (4-3), la Frace surveillait ce qu'il se passait entre le Japon et le Mexique. Pays hôte, le Japon a vite fait la différence grâce au second but de Takefusa Kubo dans ce tournoi (6e) puis avec le penalty transformé par Ritsu Doan (11e). En seconde période, le Mexique s'est même retrouvé à dix après le carton rouge de Johan Vasquez (68e). Dans les derniers instants, Roberto Alvarado a réduit le score (85e) mais c'est bien le Japon qui gagne 2-1.

Les Nippons (6 points +2) prennent un bel avantage pour la qualification sur le Mexique (3 points +2) et la France (3 points -2). Dans le même temps, la Roumanie et la Corée du Sud s'affrontaient. Les Asiatiques l'ont emporté 4-0 avec un but contre son camp de Marius Marin (27e), une réalisation de Lee Dong Gyeong (59e) ainsi que le doublé de Lee Kang-In (83e sp et 90e). A noter que Ion Gheorghe avait été exclu juste avant la pause (45e +1).