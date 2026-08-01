Xabi Alonso répond cash sur Mykhaïlo Mudryk

Autorisé à rejouer après la levée de la procédure disciplinaire antidopage qui le visait, Mykhaïlo Mudryk va pouvoir retrouver les terrains. Initialement suspendu quatre ans en décembre 2024 après un contrôle positif au meldonium, l’ailier ukrainien pourra retrouver Stamford Bridge. Présent en conférence de presse après la défaite en amical contre Tottenham (1-2), Xabi Alonso s’est réjoui de cette issue : « nous sommes heureux pour lui. Personne ne peut vraiment comprendre ce qu’il a traversé. Nous voulons qu’il fasse partie de l’équipe et il a le soutien de tout le monde. »

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L’entraîneur des Blues a toutefois appelé à la patience concernant son retour à la compétition. « Il lui faudra du temps. Une fois que les choses auront changé, tout repartira progressivement. Il veut simplement rejouer au football et retrouver le groupe », a expliqué le technicien espagnol, qui a confirmé que Mudryk accompagnerait l’équipe lors de la tournée à Hong Kong. Alonso s’est également montré élogieux sur les qualités de son joueur : « je l’avais observé au Shakhtar. C’est un joueur spécial, très fort en un contre un et capable de créer des situations à lui seul. »