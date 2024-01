Real Madrid : ça discute avec Erling Haaland

Erling Haaland et Kylian Mbappé ensemble au Real Madrid ? On en est encore loin, mais c’est une hypothèse qui n’est pas à écarter totalement pour les années à venir, loin de là. Surtout que, comme l’explique la Cadena SER, le Real Madrid discute régulièrement avec le Norvégien et son entourage. Histoire de lui présenter son projet et aussi pour le convaincre de débarquer au Bernabéu dans les années à venir.

On apprend notamment que les Merengues ne veulent pas se fâcher avec Manchester City pour que la direction cityzen ne se braque pas. Même si, il faut le rappeler, le cyborg a une clause dans son contrat qui lui permettra de partir pour un montant relativement acceptable pour un club étranger dès l’été prochain…