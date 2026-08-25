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Premier League

Aston Villa accélère pour Joel Ordonez

Par Aurélien Macedo
1 min.
Joel Ordóñez @Maxppp

Piste estivale de l’Olympique de Marseille l’été dernier, Joel Ordonez (22 ans) était finalement resté au FC Bruges. Le défenseur central équatorien a été précieux pour remporter le titre de champion de Belgique et atteindre les barrages de la dernière Ligue des Champions. Le natif de Guayaquil qui dispose encore de trois ans de contrat avec le club belge est considéré comme l’une des options principales d’Aston Villa pour remplacer Ezri Konsa qui a rejoint Arsenal.

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Selon The Athletic, les Villans ont tenté d’attirer Taylor Harwood-Bellis (24 ans) mais ont essuyé deux refus de Southampton. Aston Villa a proposé un prêt assorti d’une obligation d’achat de 30 millions d’euros au FC Bruges pour Joel Ordonez. Reste désormais à connaître la réponse de la formation belge.

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