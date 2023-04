PSG : QSI pourrait encore intégrer quatre clubs à sa sphère

Après avoir acquis 30% des parts de Braga en octobre dernier, QSI veut encore accroître son champ d’action dans le football. Ce jeudi, le journal L’Équipe indique que le fonds d’investissement qatarien multiplie les approches auprès de plusieurs clubs, afin d’en devenir un actionnaire minoritaire. En plus de Málaga, 19e et au bord de l’abyme en Liga 2 (D2 espagnole), le propriétaire du PSG aurait entamé des discussions avec deux autres clubs européens et deux sud-américains, dont un brésilien. Les identités des clubs n’ont en revanche pas filtré.

Par ces approches, QSI entend accroître son poids dans le monde du football, et même par extension dans le sport, puisque plusieurs autres disciplines sont attentivement observées à l’image du padel où QSI s’est déjà implanté. L’Équipe précise toutefois que l’objectif ne sera pas de devenir propriétaire de ces clubs, mais de potentiellement en faire des passerelles naturelles, comme ce fut déjà le cas l’été dernier entre Braga et le PSG, que plusieurs jeunes joueurs franciliens avaient rallié.

