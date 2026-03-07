L1 : accroché à Auxerre, Strasbourg perd gros dans la course à l’Europe

Dans le cadre de la 25e journée de Ligue 1, Strasbourg se déplaçait sur la pelouse d’Auxerre avec l’obligation de l’emporter pour rester dans la course à l’Europe. Accroché par Lens le week-end dernier, les Alsaciens se présentaient en 4-2-3-1 avec Fofana en pointe, bien soutenu par Godo, Enciso et Gessime Yassine. En face, l’AJA optait aussi pour un 4-2-3-1 avec Sinayoko sur le front de l’attaque. Un premier acte qui allait finalement déboucher sur un score nul et vierge. Malgré quelques situations chaudes, aucune des deux formations ne parvenaient à faire la différence.

Au retour des vestiaires, Amo-Ameyaw faisait son apparition pour les visiteurs mais le tableau d’affichage, lui, n’évoluait guère. Si Omobamidele ratait son dégagement et trouvait le poteau de Penders (52e), le rythme de cette affiche montait progressivement. A l’heure de jeu, le RCSA pensait même obtenir un penalty sur un accrochage de Diomande mais la VAR annulait finalement la décision initiale (60e). En fin de match, Nanasi, Panichelli et Barco entraient également en jeu mais rien n’y faisait malgré la pression alsacienne et une ultime parade de Penders (85e). Les deux formations se quittaient dos à dos (0-0). Au classement, Strasbourg reste 8e et réalise une mauvaise opération comptable alors que l’AJ Auxerre pointe au 16e rang.