PL : Fulham prend le meilleur sur Nottingham Forest

Raul Jiménez contre Douglas Luiz @Maxppp
Fulham 1-0 Nottingham

Alors que la plupart des championnats européens sont en pause, le temps des fêtes de fin d’année, la Premier League se poursuit. Quinzième du championnat d’outre-Manche et battu précédemment par Newcastle, Fulham accueillait Nottingham Forest (17e) à Craven Cottage pour clôturer cette 17e journée. Dans un match plutôt équilibré, ce sont les locaux qui ont pris l’avantage à la suite d’un tacle de Douglas Luiz sur Kevin et d’un penalty transformé par Raúl Jiménez (45e+5, 1-0).

Série en cours

Fulham
D
V
D
D
V
Nottingham
V
V
D
V
D

En seconde période, les joueurs de Marco Silva se sont contentés de préserver leur avantage jusqu’au bout. Grâce à ce très court succès, les Cottagers montent à la 13e place du classement avant d’aller à West Ham, ce week-end. En face, les joueurs de Sean Dyche chutent à nouveau, eux qui avaient battu Tottenham lors de la précédente journée. Prochain rendez-vous pour les Reds : à l’Etihad Stadium, contre Manchester City, samedi.

