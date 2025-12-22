PL : Fulham prend le meilleur sur Nottingham Forest
Alors que la plupart des championnats européens sont en pause, le temps des fêtes de fin d’année, la Premier League se poursuit. Quinzième du championnat d’outre-Manche et battu précédemment par Newcastle, Fulham accueillait Nottingham Forest (17e) à Craven Cottage pour clôturer cette 17e journée. Dans un match plutôt équilibré, ce sont les locaux qui ont pris l’avantage à la suite d’un tacle de Douglas Luiz sur Kevin et d’un penalty transformé par Raúl Jiménez (45e+5, 1-0).
En seconde période, les joueurs de Marco Silva se sont contentés de préserver leur avantage jusqu’au bout. Grâce à ce très court succès, les Cottagers montent à la 13e place du classement avant d’aller à West Ham, ce week-end. En face, les joueurs de Sean Dyche chutent à nouveau, eux qui avaient battu Tottenham lors de la précédente journée. Prochain rendez-vous pour les Reds : à l’Etihad Stadium, contre Manchester City, samedi.
